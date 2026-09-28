Бившият председател на парламента и конституционалист Наталия Киселова излезе със съвети за предложените промени от Министерство на финансите, които ограничават държането на домашна ракия, произведена от друг човек. Предложението не предвижда забрана за варенето на домашна ракия.

Новите текстове обаче въвеждат ограничения за това къде може да се съхранява ракията, произведена в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране, както и кой може да я съхранява.

Предвижда се да бъде забранено в стопански обекти да се държат спиртни напитки с код по Комбинираната номенклатура 2208, произведени в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране.

Ограничение се въвежда и за физическите лица, които могат да съхраняват такава ракия. Тя няма да може да бъде държана от човек, който не е посочен като получател в акцизния данъчен документ или не е член на семейството на посочения получател.

На практика би означавало, че ако човек получи бутилка домашна ракия от свой приятел, съсед или роднина, той няма да може да я съхранява в дома си, тъй като няма да е посочен като получател в акцизния документ. Същото би важало и в случаите, когато ракията е произведена от друг човек и след това му е дадена като подарък.

За нарушения са предвидени глоби и имуществени санкции. При установено нарушение физическо лице ще може да бъде глобено с размер, равен на двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 евро. За юридически лица и еднолични търговци санкцията също ще е двойният размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 евро.

При повторно нарушение минималните санкции се увеличават на 2000 евро за физически лица и 4000 евро за юридически лица и еднолични търговции.

Проектът предизвика бурни реакции и подигравки. В ироничния тон се вкючи и Киселова, като призова моля, без паника.

Нека да уточним:

Данъчните закони действат занапред! Изпийте наличната домашна ракия, декларирайте я в Годишната си данъчна декларация или в Декларация ad hoc пред КПК. В краен случай я наречете вино! След като киселото вино може да стане ракия, то защо ракията да не се обяви за подобрено вино?

Занапред не слагайте домашна гюловица, сливова или грозданка в пластмасови шишета. Има компотени буркани, в краен случай бутилки от пенливо вино!

Към всички на селския казан: уеднаквете бележките и как ще се раздават те за платен акциз!

Да видим редакцията на нормата и ще я тълкуване занапред отново!, пише тя.