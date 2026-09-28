Новините от последните седмици показват колко сбъркан е политическия живот у нас и как ни хвърля в опиянение.

Горивата хвърчат, цените продължават да бъдат изчислявани по побългарената формула "1 лев = 1 евро". И трябва някъде този негативизъм да избие. А какъв по-голям отдушник от домашната ракия?

Ей, хора, искат да ни вземат и последното евро, ако кътаме в хладилника бутилка домашарка, подарена от някой състрадателен приятел. Дано не ви се налага да организирате сватба, за която имате идея да спестите от алкохола и да вкарате пиене, собствена реколта. Глобите стават още по-драстични и няма да се разминете с 1000 евро. И ако дойде Гълъб Донев на тържеството, не очаквайте пликче за младоженците.

Българинът няма да излезе на площада заради високите цени, но посегнат ли му на домашарката - революцията е в кърпа вързана. И може да се обзаложим, че ще тръгне от Северозапада. Но за да се затвърди, че държавата ни е объркана, зад Пустиняците може да се наредат либералите. Представяте ли си т.нар. "жълтопаветна общност" да излезе от зоната си на комфорт и да застане до Ганьовците? Ами кабинетът "Радев" е напът да осъществи неосъществимото!

Един от най-големите проблеми на София пък е хорото пред Нардния театър. Група "патриотари" тропат, уредба вие "на умряло", а актьори се опитват да играят в представление. Неприятна картина, която нито кмет, нито община, нито полиция може да промени вече дълго време. Но пък тук се появи Манол Войвода, който с мощен вик "Тук не е Масква" вероятно ще разреши проблема и ще спре мъката с "Бяла роза". Следим на чашка продължението.

Вече сме в предизборна битка за нов президент. Официално всички кандидати станаха ясни на 22 септември, Денят на независимостта. За да стане ясно, че от 28 двойки, при поне 22 от тях нищо не зависи. Ще си вземат един медиен пакет за 20 000 евро, ще си направят малко пиар и после ще се върнат в тяхната си орбита, от която политиката хич не се вълнува.

За съжаление, на всички избори през този век трябва да търпим "комедианти", които идват с големите закани, атакуват ефира като аслани и след изборите знаем как си тръгват.

На президентските избори тази роля е отредена на фолкпевицата Ваня Великова - кандидат за президент и Панайот Кючуков, познат като Пацо от Big Brother, който се гласи за вице. Още отсега може да се обзаложим, че миглите на Ваня в сантиметри, ще са повече от процентите, които двойката ще събере.

"Искаме да променим много неща в България. Смятаме, че в момента нещата въобще не са добре. Щом държавата ни дава шанс да се кандидатираме, защо да не изкажем позициите си? Не съм дошла тук да ви хвърлям някакви обещания, че мога да променя кой знае какво. Но имам екип, с който бих могла да работя. Смятам много неща да разбутам, да разместя и да променя. Нека народът да ме избере. Хората си мислят, че аз съм дошла, за да си правя бъзик с България, да взема рекламни субсидии. Това не е така, няма да си губя времето", заяви певицата пред Нова тв. Тук е момента да ударите на екс една голяма домашарка и не замезвайте, за да преодолеете по-лесно тази кандидатура.

Не, Ваня, губиш ни на нас времето. За екипът ти никой не знае, освен Пацо вероятно. И да, правиш си бъзик с България, по-добре ангажирай екипа си за музикалната ти кариера, че и там успехите ти са колкото тези в политиката. За Пацо с двете висшита всичко е казано, по точно всичко той си е разказал. От момента в леглото с Пеньо до титлата на Казанова, която сам си е дал.

И накрая нещо, което се превърна в константа и политиката грам не влияе - националният ни отбор по футбол. Там от шефа на БФС до последната резерва сякаш прекаляват с домашарката. Първият с обещанията къде ще бъдем, а вторите, които не могат да вземат точка и от Люксембург. Всъщност за треньора има съмнения за политическо назначение, но е време да гаврътнем поредната стограмка (малката ракия е бягане от отговорност) и да отсечем: Оставка!