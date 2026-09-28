Бургас отново ще се превърне в сцена на музиката, приятелството и споделената радост от песента. На 29 и 30 септември 2026 г. в Културен дом НХК ще се проведе XV национален фестивал „Сребро в косите, песен в душите край морето на Бургас“.

Традиционният форум, който вече 15 години събира изпълнители от различни краища на страната, се провежда под патронажа на кмета Димитър Николов. И тази година сцената ще срещне певчески групи, състави и индивидуални изпълнители от пенсионерски клубове, читалища и културни организации.

В продължение на два дни участниците ще представят пред публиката музика и фолклор, съхранявайки българските традиции и доказвайки, че любовта към песента няма възраст.

Фестивалът традиционно е посветен на Международния ден на възрастните хора – 1 октомври. Освен музикален празник, той е и възможност за срещи, нови приятелства и споделени емоции между хора, обединени от любовта към българската песен и сцената.

Официалното откриване на XV издание ще бъде на 29 септември от 10:00 часа в залата на Културен дом НХК.

Кулминацията на фестивала ще бъде Гала концертът на 30 септември от 17:30 часа, който ще постави финала на тазгодишното издание. Публиката ще има възможност отново да се наслади на част от най-впечатляващите изпълнения, представени по време на двата фестивални дни.

Петнадесет години „Сребро в косите, песен в душите край морето на Бургас“ утвърждава своята традиция като празник на музиката и активното общуване. Фестивалът показва, че възрастта не е пречка за творчество, вдъхновение и сценични изяви, а песента продължава да свързва поколения и да създава приятелства.

Сдружение СП 2004 и Община Бургас канят жителите и гостите на града да станат част от празника на музиката.

Входът е свободен!