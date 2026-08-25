В сряда, 26 август, времето в страната ще се промени осезаемо. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде умерен до силен и ще донесе по-хладен въздух.

Облачността ще е променлива, на много места често значителна, а от запад на изток ще се развиват краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки.

От НИМХ обявиха жълт код за силни гръмотевични бури за седем области в Западна България.

Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, а в София - около 30.

Най-интензивни валежи в планините

Над планините облачността ще бъде променлива, често значителна. В следобедните часове се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици.

В Стара планина и Рило-Родопската област явленията на места ще бъдат по-интензивни, като има условия за значителни количества валежи и градушки.

Ще духа умерен до силен запад-северозападен вятър, а температурите леко ще се понижат.

На 1200 метра максималната температура ще бъде около 23 градуса, а на 2000 метра - около 17.

По Черноморието остава предимно слънчево

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Следобед облачността временно ще се увеличи, но валежи почти не се очакват.

Вятърът първоначално ще е от изток-югоизток, но до края на деня ще се обърне от запад-северозапад и ще донесе относително по-хладен въздух.

Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Морската вода ще е 25-26 градуса, а вълнението - около 3 бала.

Бури и над част от Балканите

Над по-голямата част от Балканския полуостров ще преобладава слънчево време, а в южните райони ще остане горещо.

Интензивни валежи с гръмотевици се очакват в Румъния, а следобед краткотрайни превалявания ще има и на места в централните части на полуострова.