Кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите вече са ясни – общо 25 души. Последните седем кандидатури бяха публикувани днес, след като срокът за номинациите изтече вчера.

Прокурорите избират пряко четирима членове на ВСС от своята професионална квота. Още един член на Прокурорската колегия се избира от следователите, а останалите идват от парламентарната квота и главния прокурор по право.

Сред имената най-силно впечатление прави това на Сийка Милева, която беше говорител на бившия главен прокурор Иван Гешев.

„Сийка Милева е прокурор във Върховната касационна прокуратура с над 22 години юридически стаж. Тя започва професионалния си път като следовател, а впоследствие работи в Специализираната прокуратура и ВКП. В периода 2020-2023 г. е говорител на главния прокурор, като придобива значителен опит в комуникацията с медиите и обществото. Сега е предложена за избран член на ВСС от квотата на прокурорите, като сред приоритетите ѝ са прозрачни кадрови процедури, професионалното развитие на магистратите и независимостта на прокуратурата“, се посочва в мотивите.

Сред останалите разпознаваеми имена е това на Марина Ненкова, чиято оставка като заместник-градски прокурор на София беше гласувана преди четири дни. След освобождаването ѝ от поста тя беше назначена за редови прокурор в СГП, предава Фокус.

Ненкова е била наблюдаващ прокурор по няколко дела от висок обществен интерес. Сред тях е разследването за подкупите на Васил Божков към Владислав Горанов и Бойко Борисов, което беше прекратено. Под неин контрол е и производството срещу бившия лидер на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков и съпредседателя на „Да, България“ Божидар Божанов.

Всички останали кандидатури:

Маринела Панкова Тотева – прокурор във Върховна касационна прокуратура

Тодор Стефанов Деянов – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Пловдив

Добринка Любомирова Калчева – прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив

Благовест Димитров Вангелов – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас

Владимир Валентинов Николов – прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен

Иван Любчов Тасков – прокурор в Софийска градска прокуратура

Пламен Борисов Евгениев – прокурор в Апелативна прокуратура – София

Атанас Димитров Илиев – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Смолян

Дарин Велчев Христов – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас

Десислава Любомирова Петрова – заместник-градски прокурор на Софийска градска прокуратура

Красимира Алексиева Филипова – прокурор във Върховна касационна прокуратура

Милена Николова Гамозова – прокурор в Апелативна прокуратура – Варна

Атанас Василев Гебрев – прокурор във Върховна касационна прокуратура

Йовита Манолова Григорова – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Бургас

Ивайло Борисов Ангелов – прокурор в Апелативна прокуратура – София

Христо Атанасов Анчев – военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив

Димитър Янков Лещаков – прокурор в Апелативна прокуратура – Велико Търново

Даниела Иванова Попова – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София

Иванка Тодорова Которова-Духлакова – прокурор във Върховна касационна прокуратура

Марина Ангелова Ненкова – заместник-градски прокурор на Софийска градска прокуратура

Георги Тодоров Чинев – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Бургас

Радослав Владимиров Градев – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Русе

Сийка Георгиева Милева – прокурор във Върховна касационна прокуратура

Пламен Дончев Петков – прокурор в Софийска районна прокуратура

Ивайло Володиев Илиев – прокурор в Окръжна прокуратура – Кюстендил

5-годишният мандат на настоящия състав на ВСС изтече през октомври 2022 година, но до момента не са избрани нови членове. С промяна в Закона за съдебната власт беше решено ВСС с изтекъл мандат да не може да избира титулярен главен прокурор, както и председатели на Върховния касационен и Върховния административен съд.

По-рано министърът на правосъдието Николай Найденов определи като „повратна точка предстоящия избор на членове на ВСС“. Той призова съдиите, прокурорите и следователите да направят своя осъзнат и свободен избор, който да подчертае, че тяхната независимост не е само избледняващ текст в Основния закон.

„Не се поддавайте на натиск, не ставайте жертви на тънки сметки. Търговците на правосъдие нямат място в храма на Темида. Не се страхувайте от великани в съдебната система, защото те са джуджета“, призова още министърът на правосъдието.

Министърът изтъкна също, че тези, които са се прегрупирали в нечий следователски кабинет трябва да знаят, че дейността им не остава незабелязана и те не са забравени. Найденов съобщи, че чрез сайта на Министерството на правосъдието ще бъде създадена форма за контакт, чрез която всеки магистрат ще може да подаде сигнал за опити за влияние върху независимия му избор – при пълна конфиденциалност на подателя.