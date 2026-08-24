Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево и горещо, това съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Синоптиците обявяват жълт код за потенциално опасно време в половин България. Предупреждението за опасни бури и валежи е в сила за областите: Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Русе, Велико Търново, Габрово, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, София град, София област, Перник, Кюстендил, Благоевград и Смолян. В останалата част от страната кодът е безопасно зелен. Над източната половина от страната в следобедните часове ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 32° и 37°, за София – около 32°.

В планините ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. В масивите от западната половина от страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток, по най-високите части – от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 26°-30°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Във вторник ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд главно над западната половина от страната ще се развива купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-югоизток. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 30° и 35°.

В сряда и четвъртък с усилване на вятъра от североизток ще прониква хладен въздух и въздушната маса ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време, през първия ден над Северна и Западна България, а в четвъртък над източните и планинските райони ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Температурите ще се понижат още и в четвъртък максималните ще бъдат между 27° и 32°.

В петък и през почивните дни ще бъде предимно слънчево. В събота следобед над планинските райони, а в неделя и над северните ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Температурите ще се повишат и в събота-неделя максималните ще са между 32° и 37°.