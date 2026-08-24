От днес до 28 август заради полагане на маркировка временно ще се промени организацията на движението в участък от път I-6 София – Бургас на територията на Софийска област. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Предвидените дейности ще се извършват от 8:00 ч. до 17:00 ч. в отсечката между с. Мирково и границата с област Пловдив (от 133-ри до 216-ти км), като превозните средства ще преминават в свободната лента.

АПИ апелира водачите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Информация за актуалната пътна обстановка е достъпна на сайта www.api.bg, както и на денонощния телефон 0700 130 20.