Телата на 11 души бяха извадени от тунизийската брегова охрана, след като лодка с мигранти от тази северноафриканска страна потъна през уикенда в Средиземно море на път за Италия, обяви Националната гвардия на Тунис, цитирана от Ройтерс.

На лодката е имало 15 души, предимно младежи, като трима са все още в неизвестност. В издирвателната операция участват служители на бреговата охрана, военнослужещи и хора от службата за гражданска защита, подпомагани от 2 хеликоптера.

Лодката потъна нощта в петък срещу събота край бреговете на град Зарзис в Южен Тунис, уточнява Франс прес.

Единственият засега оцелял е казал, че е бил носен по морското течение 48 часа, преди да бъде спасен от екипаж на търговски кораб. Сред хората на борда са били седем души от едно семейство и мъж с бременната си съпруга, каза пред Ройтерс ръководителят на Тунизийската обсерватория за правата на човека.

Снощи жителите на тунизийското градче Бен Гердан, на границата с Либия, откъдето са родом 14 от мигрантите, излязоха на протест, след като научиха за потъването на лодката. Те блокираха пътища и запалиха гуми. Размириците продължиха и днес.

Тунис, чиито брегове се намират на около 145 километра от италианския остров Лампедуза, е основна отправна точка за мигранти, опитващи се да предприемат опасното плаване през Средиземно море към Европа.

Централното Средиземноморие е най-смъртоносният миграционен път, сочат данни на Международната организация по миграция (МОМ).

МОМ съобщи по-рано този месец, че броят на мигрантите, удавили се в тази част на Средиземно море, се е увеличил повече от два пъти през първите четири месеца на годината в сравнение със същия период през 2025 г.