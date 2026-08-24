Сигнал за побой над 11-годишно дете в столичния квартал "Младост 2" приключи с хоспитализация и диагноза мозъчно сътресение. Случаят е от 14 август. Става въпрос за спор между възрастен мъж и група деца, които са играли на детска площадка, съобщават от bTV, цитирайки кадри от видео на случилото се.

На записа се чува как мъжът казва: "Дай ми да говоря с майка ти, защото те взимам, качвам те в колата и те карам в районното".

"Аз откъде да знам, че няма да ми откраднете телефона", отговаря детето.

"Дай ми номера, аз ще ѝ се обадя", казва мъжът.

На записа се чува още: "Два метра разстояние, отдръпни се". След това детето бяга, а мъжът го хваща.

"Хайде, сега ще те заведе в районното да се обясниш на баща си защо си в районното", казва мъжът, докато държи 11-годишното момче.

"Ти не можеш да ме биеш!", казва детето, а мъжът отговаря: "Искам да говоря с баща ти, аз не те бия".

След случая детето е прието в болница, а мъжът е задържан за 24 часа, като към момента е вече освободен. Срещу него е повдигнато обвинение.

По разказ на бащата на пострадалото момче, детето играело с приятели, когато между него и мъжа възникнал конфликт

"Около 19-20 часа тръгнах да звъня на сина ми, но той не ми отговаряше. След няколко минути ми се обади съседката от неговия телефон и каза, че някой бие сина ми. Когато пристигнах на площадката, той беше задържан от полицаи", разказва бащата.

По думите му детето имало кръвонасядания в областта на главата и врата и било силно разстроено. След това е откарано с линейка в "Пирогов", където е прието за лечение с мозъчно сътресение и прекарва общо три дни. След инцидента момчето имало проблеми със съня и било объркано, но впоследствие състоянието му се подобрило.

По разказа на бащата конфликтът започнал след забележки от майката на малко момиче - дъщеря на мъжа, което също било на площадката. Тя направила забележка на по-големите деца да внимават, тъй като можели да блъснат по-малкото дете. Според децата малкото дете е искало да си играе с тях, но те не са го приобщили.

"Майката се ядосва, отива и вика бащата на момичето, и става това нещо", коментира бащата на момчето.

Мъжът, срещу когото е повдигнато обвинение, казва, че съжалява за действието си, но посочва, че то е породено от инстинкт, а не от умисъл да бие деца на детската площадка. На въпрос кое е провокирало реакцията му, той отговаря:

"Първо, невъзпитаното поведение на тези деца и унищожаването на излезли от употреба играчки, които сме донесли тук. От жена ми разбрах, че са се гонили, неколкократно им е била направена забележка, че има по-малки деца, които те могат да бутнат и да стане нещо неприятно“, казва мъжът.

Той разказва, че е помолил детето да излезе извън заграждението за деца и да се обади на родител.

"Като мъж, мисля, че е най-адекватно да говоря с баща. Той се държеше доста арогантно, хванах го за ръката, не знам колко пъти ме удари. Многократно. В някакъв момент и аз го ударих. За силата на неговия удар мога да кажа, че ми хвръкнаха очилата от главата", посочва мъжът.

По думите му след това се е обадил на 112.

"След като детето ме удари, избяга от мен и аз се обадих на 112. Дойдоха два екипа на "Пътна полиция", впоследствие дойде и трети екип на 7-о районно, после дойде и бащата, който беше с по-висок чин от другите пристигнали, те му бяха подчинени. Няколко пъти бях питан да ме тестват за алкохол. Аз не съм отказал, никъде не е забранено човек след работа в петък вечер да изпие две бири“, казва той.

Мъжът коментира, че съжалява за ситуацията.

"Съжалявам за действието си, но то е породено от инстинкт, а не от умисъл да бия децата на детската площадка. Боят не е средство за разрешаване на каквото и да било, казвам го в качеството си на родител", посочва той.

Той обяснява повдигнатото обвинение и престоя в полицията с длъжността, която заема бащата на детето.

"Обяснявам си го с едно единствено нещо - длъжността, която заема бащата на детето", казва мъжът.

По думите му е бил задържан почти 24 часа и е пуснат под гаранция от 2000 евро, която обжалва.

"Има закони за това нещо, след като съм направил нещо, което е противозаконно, аз ще си понеса последствията, но смея да кажа, че всичко беше пресилено предвид длъжността на бащата", казва той.

По случая е образувано досъдебно производство още в деня на инцидента. На извършителя е повдигнато обвинение за причиняване на лека телесна повреда в условията на хулигански подбуди на малолетно лице.

Прокурор Георги Коджаниколов заяви, че разследващите органи са предприели незабавни действия за събиране и обезпечаване на необходимите доказателства. По данни на прокуратурата мъжът е бил осъждан преди време за управление на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества. Определена му е мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 2000 евро, която той обжалва.

Прокуратурата посочва още, че по данни от разследването, потвърдени от няколко източника, обвиняемият е употребил и алкохол.

"Това касае акт на напълно ненужна, напълно непредизвикана и крайно непропорционална ескалираща агресия по отношение на малолетно лице на детска площадка", коментира прокурорът.

Самият обвиняем заявява, че съжалява за действията си и определя случилото се като резултат от моментен инстинкт, а не от намерение да бие деца.

Разследването по случая продължава.