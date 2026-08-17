След месеци на изпитание, упорит труд и възстановяване бургазлията Антони Йорданов отново е там, където се чувства най-добре – на терена. Дългоочакваният момент за Антони Йорданов и за всички, които го подкрепят, вече е факт. 18-годишният талант на UCAM се завърна в игра след тежка контузия – скъсана предна кръстна връзка на коляното, която го принуди да остане извън терена за дълъг период.

Антони е част от UCAM вече една година. Още с пристигането си в отбора той успя да впечатли с характера, отдадеността и отношението си към футбола. Въпреки че беше най-младият играч в състава, той постепенно се превърна в един от лидерите на отбора – не само с представянето си на терена, но и с поведението си извън него.

Тежката контузия обаче постави пред него най-сериозното изпитание в младата му кариера.

Месеци наред Антони преминаваше през трудния път на възстановяването – физиотерапия, тренировки, болка, търпение и много работа. Далеч от светлините на стадиона той продължи да работи всеки ден с една-единствена цел – да се върне отново на терена.

„Тази контузия ме промени. Направи ме по-силен – и физически, и психически. Имаше трудни моменти, но никога не съм мислил да се откажа. Сега най-важното за мен е да се върна постепенно, да помагам на отбора и да покажа, че съм станал още по-силен“, споделя Антони Йорданов.

Завръщането му не е просто още едно завръщане на футболист след контузия. То е доказателство за характера на един млад играч, който още на 18 години вече знае какво означава да се бориш за мечтата си.

За Антони сезонът започва отново. С нова енергия. С още повече увереност. И с една голяма цел – отново да бъде лидер на терена и да помогне на UCAM да постигне своите цели.



