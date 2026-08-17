Бившият зам.-министър на икономиката Александър Манолев е платил значителни суми на американски лобисти, за да бъде изваден от "черния" списък на лицата, санкционирани за корупция. Това твърди сайтът за разследваща журналистика BIRD.

"Сметката за “изтриването” на черния печат на Манолев явно е пристигнала: 350 хиляди долара за 2-ро тримесечие на 2026 г. или общо 560 хиляди долара, за да се откупи от санкциите на САЩ. Толкова досега са отчетени от двете американски лобистки фирми на Александър Манолев, разследван в #КорупцияЛийкс), бивш зам.-министър от ГЕРБ при управлението на Борисов, прочул се с къщата за гости, построена с европейски пари", написа BIRD.

Отчетът на лобистката фирма е вписана в регистъра на Конгреса на САЩ на 14 август, са установили разследващите журналисти. .

Новината, че бившият заместник-министър на икономиката Александър Манолев ще бъде изваден от санкционния режим на Държавния департамент на САЩ, съобщи в своя блог американски журналист, кореспондент в Белия дом, в края на май. Тогава самият Манолев каза пред БНТ, че "има информация", че всички санкции срещу него са премахнати.

Манолев беше публично санкциониран през 2021 г. по член 7031(c) от американското законодателство – механизъм, който забранява на чуждестранни длъжностни лица и членовете на техните семейства да влизат в САЩ. Бившият заместник-министър научава за наложените му ограничения на 2 юни 2021 г. чрез медиите. Тогава Държавният департамент го посочва като лице, замесено в „значителна корупция“ в България. Забраната за влизане в САЩ беше наложена и на съпругата му Надя Манолева и трите им деца.

Името на Манолев беше свързано с разследване около проект за къща за гости, финансиран с европейски и държавни средства, т.нар. случай "Къщи за тъщи". Българската антикорупционна комисия му наложи санкция за предполагаем конфликт на интереси, но впоследствие решенията бяха отменени както от Административен съд – София-град, така и от Върховния административен съд, които не установиха наличие на конфликт на интереси.

През последните години Манолев и негови представители са подали множество искания за преразглеждане на случая пред Държавния департамент на САЩ, предоставяйки съдебни решения и допълнителни документи. Едва след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом е започнал реален преглед на случая.