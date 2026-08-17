Държавата предприема действия за спиране на водоснабдяването и електрозахранването на сградите от т.нар. "незаконен град" в местността "Баба Алина" във Варна. Предстои и издаването на нови заповеди за събаряне на незаконните постройки. Това заявиха регионалният министър Иван Шишков и кметът на Варна Благомир Коцев. Регионалният министър отиде на място, за да провери какво се случва с незаконния комплекс.

По думите на Шишков извършителите на незаконното строителство няма да съдействат на институциите, а местното ВиК дружество и електроразпределителното дружество създават допълнителни затруднения.

"Започнали сме процедура за смяната на управителя на ВиК. Ще сменим всички, които са замесени по случая. Съвсем скоро с новото управление на ВиК ще намерим техническото решение и ще спрем водата на сградите от незаконното строителство", заяви той, цитиран от Нова телевизия.

Шишков определи случая като безспорно незаконно строителство и подчерта, че в процеса са участвали множество институции. "Много институции досега са участвали в това беззаконие и се надявам сега съдебната система да застане на страната на гражданите. Искам да видим началото на събарянето на тези сгради", каза регионалният министър.