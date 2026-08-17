22-годишен молдовец се удави в морето в Ахтопол, съобщиха от полицията.
На 15 август е подаден сгинал за инцидента на плаж в землището на града.
Тялото на мъжа е изпратено за аутопсия.
По случая се води разследване.
22-годишен молдовец се удави в морето в Ахтопол, съобщиха от полицията.
На 15 август е подаден сгинал за инцидента на плаж в землището на града.
Тялото на мъжа е изпратено за аутопсия.
По случая се води разследване.
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