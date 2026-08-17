Нова измама с неплатени глоби, но този път само за ползватели на айфони, се разпространява у нас. Подателят е номер от Мароко. Съобщението само посочва за неплатени глоби на колата. Няма детайли за тях, но е включено пояснението, че ако се плати до 24 часа, човек ще получи отстъпка. Следва и заплаха, че ако задължението не бъде погасено, ще има допълнителни санкции. Сложен е и линк за плащане, където реално се случва измамата - вместо да плати реална глоба, човек праща пари на мошениците.



"Ако линкът не се зарежда, моля, отговорете с „Ү", гласи последният ред на съобщението. Това е трик, ползван от мошениците, с цел да се заобиколят заобиколят автоматичните филтри за спам мобилния телефон или оператор.



Интересното е, че съобщението е дошло по iMessage. Това е услуга, при която двама ползватели на айфони си пишат по между си.



В началото на май 2026 г. ГДБОП и прокуратурата разбиха голяма престъпна схема за масов фишинг, при която десетки хиляди българи получиха съобщения за фалшиви глоби от КАТ. Киберполицаите задържаха двама души в София, единият бе обвинен. Старши комисар Владимир Димитров, директор на дирекция „Киберпрестъпност" в ГДБОП, разказа тогава, че се ползва изкуствен интелект, който дава съвети как да бъдат разпращани съобщенията. И добави, че готови шаблони, имитиращи съобщения от държавни институции или куриери, могат да бъдат закупени от няколко азиатски дигитални борси. Там заготовките се предлагат на български език.