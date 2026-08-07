Образувано е досъдебно производство за пожара, който избухна вчера в района на 69-и километър на автомагистрала „Тракия“. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Разследването се води от Районното управление в Септември под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик. В рамките на производството се установяват причините за възникването на огъня, както и общата засегната площ.

Разследващите изясняват и размера на щетите, нанесени на лозови масиви и на горския фонд в района.

Междувременно работата по окончателното потушаване на пожара продължава. На място са екипи на пожарната от цялата област, доброволци и горски служители. Действията се координират от директора на РДПБЗН-Пазарджик комисар Ангел Ангелов.

В периметъра на огъня все още се откриват отделни огнища, които се доугасяват ръчно. От полицията уточниха, че дежурствата на екипите ще продължат и през нощта.

Пожарът, който избухна вчера край отбивката за Велинград, наложи спиране на движението по магистралата, което беше възобновено в края на деня. Това е поредният инцидент в района през последните дни, след като на 2 август дим от друг пожар край 125-и километър също затрудни трафика.

Още в края на юни в област Пазарджик бяха въведени засилени мерки за контрол в горите и забрана за палене на стърнища заради високия риск от пожари. Тогава от полицията съобщиха, че около 90% от пожарите се дължат на човешка небрежност.