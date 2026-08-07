Пореден абсурд на пътя показва как луксозен джип се движи в обратната посока по аварийната лента. Случката се разпространява с видео в социалните мрежи и е от автомагистрала Тракия.

Жената, която е заснела видеото, разказва, че със съпругът ѝ са спрели в аварийната лента заради спукана гума, когато са видели джипът да върви към тях.

“На магистралата сме, има задръстване, явно нещо е станало. Ние сме в аварийната, мъжът ми оправя гумата на джипа, а някакъв се движи... срещу нас - в аварийната лента срещу нас. Вижте го...“, чува се да казва жената.

Потребителите са учудени как е възможно шофьорът да е предприел подобна маневра на магистрала с такова голямо задръстване и настояват случаят да бъде поет от “Пътна полиция”.