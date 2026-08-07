„Оваис Якуб пише следващата глава в глобалната история на ММА, повярвайте ми“, са първите думи на водещия Карлос Кремър след победата на индиеца в клетката в Бургас.

Гала вечерта и мачът на 28-годишния индиец срещу Делян Георгиев е гледан от над 200 милиона души в социалните мрежи, а от BRAVE CF отчетоха над 3 милиона гледаемост пред екраните в реално време.

Така бойната гала вечер, която се проведе в Бургас счупи рекордите по гледаемост, а веднага след победата индиецът обяви, че ще се бори за световната титла и иска това да се случи в България.

Серията от пет победи в ММА на Оваис Якуб е доказателство и за добре свършена работа на легендарния му наставник Хабиб Нурмагомедов и напредъка на индийския ММА.

Всъщност Оваис Якуб се оказва и боецът с най-глобален възход и челни позиции в индийските бойни спортове. В световната статистика Оваис Якуб е боецът натрупал най-голям импулс за годината, сред талантите получили място в BRAVE Combat Federation и UFC от Азия.

Бойната гала вечер BRAVE 107 се проведе в Бургас на 1 август и отново предизвика сериозен интерес. Над 6000 гледаха мачовете на живо в зала „Арена Бургас“. Бургаските бойци Атанас Божилов, Антон Янчев и Павел Владев бяха безкомпромисни и победиха опонентите си пред родната публика.

Световният шампион на K-1 World MAX 2024 Стоян Копривленски се завърна след контузия с категорична победа над нидерландеца Джоуи Клейенбург.