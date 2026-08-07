Десетки хотели по Южното Черноморие са били принуждавани да плащат хиляди левове под формата на т.нар. „такса спокойствие“, за да избегнат системни проверки, допълнителни начисления за вода и заплахата от спиране на водоснабдяването. Това обяви зам.-административния ръководител на Окръжната прокуратура в Бургас Мирослав Илиев.

Четирима души са привлечени като обвиняеми за участие в схемата, при която са били манипулирани устройства за отчитане на водата в хотели. Сред обвиняемите са Цветан Мирчев , директор на ВиК - Бургас, областният лидер на ДПС-Бургас Христо Широков сам се предаде в полицията след като му бе повдигнато обвинение във връзка с разследването за зоупотреби във водоснабдителното дружество, както и служители, заемали ръководни позиции във „Водоснабдяване и канализация – Бургас“ ЕАД.

По данни на прокуратурата участниците в групата поставяли технически средства върху водомерни устройства, с които отчетеното потребление било значително по-ниско от реално използваното количество вода. Разликата между действителното потребление и отчетените стойности била използвана като основание за събиране на пари в брой от собственици и управители на хотели. Разследването до момента сочи, че схемата може да е засегнала между 30 и 50 хотела, каза Илиев. Проверяващите продължават да разпитват собственици и управители, за да установят пълния обхват на дейността.

„Таксата спокойствие“ варирала между 10 и 30 хиляди лева за обект, като сумите били определяни според мащаба на хотела, капацитета му и броя на туристите. В някои случаи плащанията били извършвани всеки месец, а в други – веднъж за сезона.

Според прокуратурата при отказ от страна на хотел да плаща следвали проверки на техническите средства, установяване на нарушения и съставяне на протоколи, след което се изисквало заплащане на начислените суми към ВиК. При неплащане се стигало до спиране на водата.

„Ако спрете водата на един хотел в разгара на туристическия сезон, резултатът ще бъде фалит. Това е механизмът на изнудването“, коментира прокурор Мирослав Илиев.

Основната част от проверяваните обекти се намират в община Несебър – в Слънчев бряг и Равда. Разследващите обаче не изключват да бъдат открити и други засегнати хотели в курортите по Черноморието.

Разследването продължава, като предстои събиране на допълнителни доказателства и разпити на свидетели. От прокуратурата уточняват, че е рано да се говори за конкретни наказания, тъй като производството е в начален етап.

По - късно днес Окръжният съд в Бургас ще се произнесе по искането на държавното обвинение за налагането на постоянни мерки за неотклонение на задържаните. Пред BurgasInfo прокурор Илиев обяви, че до момента четирима прокурори от Бургас са си направили самоотвод по случая.