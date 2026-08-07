На 14 август 2026 г. /петък/ от 11:00 часа в Етнокухнята на Регионален исторически мусей – Бургас ще покажем как се готви агнешка курбан чорба в домашни условия.

Макар че идва от стари езически времена, в българската традиция курбанът се прави на големи християнски празници. Един от най-тачените сред тях е Успение на Пресвета Богородица – денят, в който Божията майка напуска земния живот. Народът го нарича „Голяма Богородица“.

На 15 август свършват Богородичните пости. Ходи се на църква, където се пали свещ, поднасят се дарове, освещават се обредните хлябове, носят се цветя, с които вярващите окичват иконата. Обредната трапеза се прикадява. На нея трябва да има прясна пита, варено жито, царевица, каша от пиле, тиква, диня, грозде и задължително мед, защото Богородица е покровителка и на пчелите. Правят се родови срещи и събори. Във всяка къща се коли агне – курбан за здраве. Стопанката раздава от него на близки, кумове и съседи. В миналото свещеникът освещава цяла торба сол и от нея вземат всички.

Заповядайте на кулинарната демонстрация в музейната Етнокухня на улица „Славянска“ № 69.