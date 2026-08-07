Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинения на четирима души за участие в организирана престъпна група, действала с користна цел, а от тях са задържани трема за срок до 48 часа.

С обвинения са Д.Д., М.С. и Ц.М., които са в ареста, както и Х.Ш. Според прокуратурата последният се намира извън България и обвинението му все още не е предявено. Според разследването групата е извършвала престъпления по служба, търговия с влияние и принуда на територията на област Бургас в периода от февруари 2024 г. до 14 юли тази година.

От прокуратурата посочват, че Ц.М. и М.С. са заемали ръководни длъжности във „ВиК-Бургас“, а Д.Д. е действал като техническо лице, което е манипулирало водомери, занижавайки реалното отчитане на потребената вода. Акумулираните от схемата средства са били предавани на Х.Ш.

Новите обвинения идват месец, след като тогавашниятдиректор на ВиК - Бургас Цветан Мирчев беше задържан по друго разследване за умишлена безстопанственост. Впоследствие съдът ги отсави за постоянно в ареста. Заедно с него тогава беше задържан и областният лидер на ДПС Христо Широков, за когото се предполага, че е четвъртият обвиняем по новото дело.

Предстои Окръжната прокуратура в Бургас да внесе в съда искане за налагане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тримата задържани.