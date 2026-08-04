По повод 147 години от създаването на Военноморските сили на Република България, Представителният духов оркестър на ВМС има удоволствието да покани жителите и гостите на Бургас на празничен концерт.

Очаква ви вечер, изпълнена с тържествена музика, вдъхновяващи маршове, популярни концертни произведения и любими мелодии, поднесени с професионализъм и майсторство от музикантите на оркестъра.

Концертът е израз на признателност към поколенията български военни моряци, които вече 147 години с чест, достойнство и отдаденост защитават морските традиции и националния суверенитет.

Дата: 5 август

Начало: 19:30 ч.

Място: Сцена „Охлюва“

Заповядайте да отпразнуваме заедно годишнината на българските Военноморски сили с една незабравима музикална вечер под открито небе.

Празничната програма в Бургас ще започне още в 10 часа с военен ритуал и поднасяне на венци и цветя пред паметника на моряка в Морската градина.

На 8 и 9 август (събота и неделя) от 9 до 19 часа в района Морска гара Бургас гражданите и гостите на града ще имат възможност да разгледат кораби от състава на ВМС.

