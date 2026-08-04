България очаква още 109 млн. евро по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) до края на седмицата. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов в интервю за bTV.

По думите му страната вече е получила малко над 70% от средствата по плана, а амбицията е до приключването му да бъдат усвоени над 90%.

Пеканов свърза предстоящото плащане с изпълнението на част от ангажиментите, поставени от Европейската комисия, сред които законодателните промени, свързани с Антикорупционната комисия, както и промените относно отчетността на главния прокурор. Според него именно тези реформи са отключили новото финансиране.

Според него страната може да бъде санкционирана при петото плащане по Плана за възстановяване, след като Върховният касационен съд не излъчи свой представител в Антикорупционната комисия. По думите му размерът на евентуалната санкция ще стане ясен през септември.

Всички проекти, доставки и реформи по НПВУ трябва да бъдат приключени до края на август, тъй като това е крайният срок за изпълнение на плана, твърди той.