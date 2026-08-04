Rap Dynasty е концерт на династията изпълнители, прокарали пътя на българския рап. Музиката, която повече от две десетилетия вълнува, носи енергията на улицата, свободата на словото и бунта срещу клишетата. На една сцена ще се срещнат легендите на жанра и новото поколение артисти, за да покажат, че рапът продължава да има своя силен глас.

Над 20 изпълнители ще излязат на сцената на Rap Dynasty на 14 август, когато Морска гара – Бургас ще се превърне в епицентър на българския хип-хоп. Събитието е част от програмата на Boom Summer Fest, който от 14 до 23 август ще предложи десет дни с концерти, подкасти, театър и незабравими летни емоции.

Под знака на Rap Dynasty емблематичните „Гумени глави“ ще поведат публиката на музикално пътешествие през най-силните години на българския рап. На сцената ще се качат още Бат Венци (Ъпсурт), 2 Лица (Лошите), Мария Драгнева, Ева Мария, Danny Dimitroff, Zandra, Конса, Lil Sha, Inkarnation, Памеца, Явката ДЛГ, MadMatic и Dimoff, които ще представят специални колаборации, емблематични хитове и най-новите си парчета.

Публиката ще чуе на живо песни, оставили своя отпечатък в историята на българския хип-хоп, сред които „3 в 1“, „Колега“, „Бела жига“, „Втора цедка“, както и любими композиции на „Гумени глави“ и Явката ДЛГ, наред с най-актуалните парчета на новото поколение рап изпълнители.

Rap Dynasty е среща между поколения артисти, силни колаборации, впечатляващо сценично шоу, танци, изненади и много енергия под открито небе на брега на морето.

На сцената:

• Гумени глави

• Бат Венци (Ъпсурт)

• 2 Лица (Лошите)

• Мария Драгнева

• Ева Мария

• Danny Dimitroff

• Zandra

• Конса

• Lil Sha

• Inkarnation

• Памеца

• Явката ДЛГ

• MadMatic

• Dimoff

Билети в мрежата на Bilet.bg.

Не пропускайте най-горещата рап вечер на лятото – 14 август.

Събитието е част от Boom Summer Fest, който превръща Морска гара – Бургас в една от най-привлекателните летни фестивални сцени в България.