През 2025 г. българските пациенти са доплатили със собствени средства 744,5 млн. лева за лекарства, отпускани по линия на Националната здравноосигурителна каса, показват данните на новата онлайн платформа „Доплащане.бг“, която анализира разходите за медикаменти в страната. Най-голямата финансова тежест е при лечението на масовите хронични заболявания. Медикаментите за високо кръвно налягане, предсърдно мъждене, диабет тип 2, стенокардия, сърдечна недостатъчност и последиците от инсулт формират близо 476 млн. лева, или почти две трети от всички доплащания, направени от пациентите.

Анализът отчита и сериозни различия между отделните области. Най-висок е делът на разходите, поемани от пациентите, във Видин, където те покриват близо 39% от стойността на лекарствата си. На другия полюс е София, където този дял е 26,5%. Според авторите на изследването по-бедните региони са принудени системно да поемат по-голяма част от цената на медикаментите.

Тенденцията е разходите на пациентите да продължават да растат. Само за две години сумата, платена от собствения им джоб, се е увеличила с почти 141 млн. лева, въпреки че НЗОК постепенно разширява финансирането на лекарствената терапия.

Данните се вписват и в по-широката картина, очертана от Световната здравна организация. Според нея директните разходи на пациентите формират 39% от всички здравни разходи в България – почти двойно повече от средното за Европейския съюз, което е около 21%. Основната причина за това са именно лекарствата за домашно лечение.

Изводите са базирани на официалните месечни отчети на НЗОК за периода 2023–2025 г., съпоставени с Позитивния лекарствен списък. Анализът изчислява размера на доплащането за всяко лекарство, заболяване и област в страната.

Бюджетът на НЗОК за лекарства расте от година на година

На този фон, бюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) постоянно нараства през последните пет години, като между 2022 и 2026 г. се увеличава с над 50%. Успоредно с това растат и средствата за лекарства, медицински изделия и специализирани храни, макар делът им в общия бюджет на касата да остава относително стабилен – около една четвърт от всички разходи.

През 2022 г. бюджетът на НЗОК е бил около 6,05 млрд. лева, като за лекарства и медицински изделия са били предвидени приблизително 1,52 млрд. лева. Пет години по-късно общият ресурс на касата достига близо 9,85 млрд. лева, а средствата за медикаменти и изделия надхвърлят 2,35 млрд. лева.

Въпреки сериозния ръст на разходите за лекарства, техният относителен дял в бюджета на НЗОК остава почти непроменен. През 2022 г. те са представлявали около 25% от всички разходи на касата, докато през 2026 г. делът им е близо 24%.