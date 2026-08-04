Продължителните горещини, сушата и горските пожари вече се отразяват сериозно на земеделието в Европа. Фермери от различни държави предупреждават за по-слаба реколта при редица култури – от зеленчуци и царевица до грозде и маслини, а това може да доведе до ново поскъпване на храните през следващите месеци.

Една от най-засегнатите култури е маслината. Производители очакват цената на зехтина отново да тръгне нагоре, след като горещото време, сушата и пожарите нанесоха щети на маслиновите насаждения в Испания, Италия, Гърция и Португалия, пише The Guardian.

Френската асоциация на производителите на зеленчуци съобщава, че заради липсата на валежи са загубени хиляди тонове продукция на стойност десетки милиони евро. Засегнати са салати, моркови, праз, чесън и лук, а при някои култури се очаква добивите да намалеят наполовина.

По-малко грозде и по-ранна гроздоберна кампания



Екстремните температури се отразяват и на лозята във Франция. В районите Шампан, Бордо и Бургундия гроздето узрява по-бързо, което може да доведе до една от най-ранните гроздоберни кампании в историята.

В областта Шампан прибирането на реколтата вероятно ще започне около 15 август – с близо месец по-рано в сравнение с обичайните срокове отпреди няколко десетилетия. Производителите очакват добивите да бъдат с около 10% по-ниски от миналогодишните.

ЕС намали прогнозите за реколтата



Испанското министерство на земеделието прогнозира, че производството на зърнени култури през сезон 2026–2027 ще спадне от около 24 милиона тона до малко над 18,5 милиона тона. Оценката е направена още преди последните големи горски пожари в страната.

Европейската комисия също ревизира надолу прогнозите си за реколтата. Очакванията за слънчоглед са намалени със 7%, за царевицата – с 6%, а за картофите и соята – с по 3%.

Все пак ситуацията не е еднаква навсякъде. В Румъния по-обилните валежи подобриха условията за земеделие, а реколтата от пшеница в Италия засега остава сравнително добра.

Пожари, вредители и по-високи разходи



Испанската земеделска организация ASAJA съобщава, че пожарите са унищожили овощни градини, лозя, земеделски площи и оранжерии. Засегнати са цитрусови насаждения, авокадо, бадеми, зеленчуци и маслинови горички. Освен преките щети високите температури и недостигът на вода намаляват добивите от домати и царевица.

Производителите предупреждават, че основният проблем не са ограниченията в търговията, а рязкото увеличение на производствените разходи и намаляващите добиви.

Допълнително безпокойство предизвиква пазарът на зехтин. След като цените се успокоиха след рекордния скок преди две години, производителите очакват ново поскъпване през есента. Причината е по-малкото количество качествени маслини за производство на масло, вследствие на екстремните жеги, сушата, пожарите и увеличаването на вредителите и болестите по насажденията.