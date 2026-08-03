Ремонтът на Дюлинския проход вече има конкретен срок и трябва да завърши до края на годината. А в края на септември или началото на октомври ще стартира и рехабилитацията на отсечката от Околовръстния път на Бургас до самия проход. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на инспекция в Бургаска област.



Той припомни, че проектът е бил възложен още през 2023 г., но след това е последвал тригодишен застой. „От 2023-та до 2026-та година времето беше спряло. Това е емблематичен случай. Мъка на строителите, мъка на гражданите, мъка и на цялото общество", коментира Шишков. И посочи, че екипът му е успял в рамките на два месеца да раздвижи забравена проектна процедура и да извади разрешение за строеж, така че веднага след края на летния сезон да започне основният ремонт.

За максимална бързина се обмисля и временно пълно затваряне на определени участъци с осигуряване на обходни маршрути. „Ако се затвори изцяло пътят в определени участъци, ще бъде по-комфортно на строителя и по-бързо, но ще направим анализ, така че неудобството да бъде минимално", уточни министърът.

Шишков съобщи още, че вече е одобрено задание за текущ ремонт на пътя Средец – Ямбол, а по отсечката за Ахелой тече процедура по издаване на разрешение за строеж, с цел ремонтът там да стартира догодина. По отношение на по-мащабните инфраструктурни проекти той потвърди намеренията за изграждане на магистрала „Черно море" от румънската граница до Малко Търново, като не изключи част от трасетата да бъдат отдадени на концесия.

„Намерихме продънен бюджет, пътища с дупки и липсващи магистрали. За съжаление пътищата в България са в това състояние. Нямаме проекти за никакви пътища. Това е наследството", заяви министърът, като прогнозира, че ще са нужни година и половина до две, за да се усети видима промяна. Той увери, че всички пътища в Бургаския регион остават приоритет и изрази оптимизъм за поетапното обновяване на пътната мрежа в страната.

т.