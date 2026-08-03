Във връзка с предстоящото издание на SPICE MUSIC FESTIVAL, което ще се проведе на 7 и 8 август на Морска гара - Бургас, ще бъдат осигурени допълнителни автобуси по линии Б11 и Б12, уведомяват от „Бургасбус“ ЕООД. Извънредните курсове ще бъдат изпълнени в нощта на петък срещу събота и в нощта на събота срещу неделя, като часовете на тръгване ще бъдат в 00:30 и 01:30 от терминалите в ж.к. „Меден рудник“, ж.к. „Изгрев“ и ж.к. „Славейков“.

Поради очаквания голям брой посетители, извънредни автобуси по линии Б11 и Б12 ще има и на 6 август (четвъртък) - в 23:45 от начални спирки.

От „Бургасбус“ напомнят, че в Бургас функционира и нощна линия, която осигурява транспортно обслужване на пътници всяка нощ в интервала от 23:30 до 04:00 ч.

Остава активно и мобилното приложение, откъдето може да се следи в реално време графика на градския транспорт -https://transport.burgasbus.info/