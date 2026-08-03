Иван Панайотов е новият шеф на Териториална дирекция Митница Бургас. Той бе обявен официално от директора на Агенция „Митници" Николай Шушков, който лично издаде заповедта за назначението му.



Панайотов е дългогодишен митнически служител с експертиза в митническото и акцизното законодателство, като до момента е заемал различни ръководни и експертни длъжности, предимно в рамките на Териториална дирекция Митница София.

Ирина Димова, която досега изпълняваше длъжността териториален директор на Митница Бургас, се завръща на титулярната си позиция като заместник-директор на дирекцията.