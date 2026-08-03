Георги Бърдаров се завръща в Бургас за нова среща със своите читатели на 4 август. От 19:30 часа писателят ще е на сцената на Central Park Бургас в к-с „Славейков“ с откровен разговор за любовта, мечтите и живота като вдъхновение. Бърдаров ще представи третия си роман- „Адажио за Мария“, който проследява дълбоката любов между Вангел и Мария – чувство, за което двамата се борят през целия си живот. Историята преминава през исторически събития, лични изпитания и драматични обрати, като поставя в центъра човешката способност да отстоява любовта и мечтите си.

„Убеден съм, че можем да се преборим за мечтите и любовта си. Дори и да изглежда невъзможно, дори и целият свят да е срещу нас. „Адажио за Мария“ е история за най-голямото чудо – самия живот“, споделя Георги Бърдаров.

Писател, университетски преподавател и специалист по демография и етнорелигиозни конфликти, Бърдаров умее да превръща големите исторически процеси в дълбоко лични човешки истории. Срещите му с публиката носят същата емоционална сила като романите му – с откровени разговори, лични признания и въпроси, които остават дълго след края на вечерта.