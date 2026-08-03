Огромен е интересът към профилактичните безплатни прегледи, които започват в детската болница на Бургас „Света Анастасия".

От 5 август, сряда, стартират прегледите от специалистите на Детската болница по специалностите: Гастроентерология, Педиатрия, Детска хирургия, Ортопедия и травматология, Урология, Неврохирургия, Образна диагностика, Клинична лаборатория.

Прегледите за тези специалности ще продължат до края на месец август.

На 7 август ще бъдат обявени специалностите, по които ще стартират прегледи от 10 до 31 август.

В Световната седмица на кърменето от 1 до 7 август МБАЛДБ „Света Анастасия“ отваря Кабинет по кърмене. В него всяка майка, която има затруднение от първите дни след раждането, ще получите професионална подкрепа и практически насоки за успешно кърмене. Първата дата, на която ще има консултации, е 5 август.

Можете да запишете час за преглед на следните телефони: 056/599820, 056/599821, 056/599822 или 056/599823.

Специалистите на Болницата ще преглеждат от понеделник до петък от 09.00 до 16.00 часа.

В случай, че има издадена предходна медицинска документация от предишни прегледи и/или хоспитализации – носете я по време на прегледите.