От "Демократична България" (ДБ) призоваха в декларация за оставката на вицепремиера Иво Христов и изразиха очакване за друг подход при разглеждането на реформаторските и надпартийни законопроекти, постъпили в деловодството на парламента. Председателят на парламентарната група на ДБ Надежда Йорданова прочете декларацията от името на формацията по повод края на сесията.

В деловодството има огромен набор от законопроекти, които са реформаторски и надпартийни, и в новата сесия очакваме друг подход, каза Йорданова. Внесохме пакети от законопроекти за по-модерна и по-икономична държава, за по-малко бонуси и привилегии, повече контрол върху публичните предприятия, проверки на рисковите ТЕЛК решения и продажба на ненужните ведомствени имоти, каза Йорданова.

Вицепремиерът Иво Христов се превърна в събирателен образ на невъзможността на това правителство да формулира реформаторски цели и да поеме отговорност за конкретни резултати, каза Йорданова и добави, че управленска програма няма, има само телевизионните сеанси на вицепремиера Иво Христов.

Единственото, за което вече има достатъчно основания, е оставката на Иво Христов, който отговаря за наличието на програмата. Време е да я подаде, а, ако желае да продължи да се занимава с проруска пропаганда и с арогантно разделяне на обществени групи, нека го прави от свое име и за своя сметка, без институционалния щит на вицепремиерския пост, каза Надежда Йорданова.

Тя отбеляза, че вътрешната политика на кабинета „Радев“ се събира в една формула - дълг вместо реформи и кадрова подмяна вместо демонтаж. Външната политика на правителството също е ясна - тя не се основава на принципи и ценности, а на моментни сделки, противоречиви послания и демонстративна двусмисленост, коментира Йорданова.

Пред европейските партньори се казва едно, а пред българските граждани се казва друго. В Париж България напуска Коалицията на желаещите, в Киев външният министър подписва обща декларация. Американските самолети първо са заплаха и повод за ултиматум, а после са приети, без парламентът да разбере какви ангажименти са поети.

Това не е стратегическа автономия, а е опасна стратегическа безпътица и геополитическа мъгла, каза Йорданова.

Кабинетът „Радев“ предпочита политиката на сделките пред политиката на съюзите. Гледа към Вашингтон за еднократна договорка, към Москва - за галванизиране на електората си и към Брюксел - за пари. Отказва да разбере, че Европейският съюз не е банкомат, а е общност на право, солидарност и взаимна сигурност, каза Йорданова.

Според нея политиката на кабинета спрямо Европа е отказ от участие във всякакви многостранни междудържавни споразумения в името на съграждане на европейската сигурност. По думите ѝ това практически са действия, които правят Европа по-слаба.

По отношение на Украйна посоката също е последователна - ограничения за жертвата, снизхождение към агресора, отказ от трибунал за престъплението, агресия, дистанциране от общата европейска отбрана и вадене на олигарси и КГБ-ченгета от санкционни списъци, каза Йорданова. През тази сесия управляващите превърнаха словосъчетанието „български национален интерес“ в универсално оправдание, допълни Надежда Йорданова.