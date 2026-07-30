Bass That Island се завръща на 31 юли и 1 август 2026 г. на остров Света Анастасия край Бургас. След успешното си начало през 2024 г., събитието продължава да се развива и да затвърждава мястото си сред най-интересните сцени за електронна музика в България.

Акцент в програмата за това лято е откриването на втора сцена, посветена на trance и techno звученето, която допълва вече утвърдената drum & bass сцена. По този начин фестивалът разширява жанровия си обхват и предлага още по-разнообразно преживяване за своята публика.

Сред потвърдените хедлайнери са T & Sugah (Нидерландия) и ENEI (Русия/ Великобритания), а в програмата ще се включат още над 30 артисти от България, Нидерландия, Швейцария, Белгия, Великобритания, Германия, Украйна и Русия. Международното присъствие затвърждава амбицията на фестивала да привлича водещи имена от европейската електронна сцена.

Освен вечерните музикални програми, посетителите ще могат да се насладят на серия от дневни партита на острова, представящи стилове като reggae, hip-hop и R&B. За първи път фестивалът ще включва и зона за визуални изкуства, която ще допълни музикалната програма и ще превърне острова в цялостно културно пространство през двата фестивални дни.

Bass That Island 2026 стъпва върху основите, поставени през 2024 г., когато дебютното издание беше фокусирано върху liquid drum & bass и реализирано в партньорство с водещите британски лейбъли Hospital Records и Soulvent Records. Новото издание надгражда тази концепция с по-мащабна програма, нови жанрови направления и по-силно международно участие.

Със своята уникална локация, внимателно селектирана програма и стремеж към жанрово разнообразие, Bass That Island продължава да подкрепя развитието на остров Света Анастасия като едно от най-атрактивните места туризъм и съвременна култура по Българското Черноморие.

Билети може да намерите на платформата Bilet.bg.

Повече информация: https://bit.ly/4po9NQG u info.gotoburgas.com