Националната метеорологична служба на Гърция (EMY) издаде предупреждение за проливни дъждове, гръмотевични бури, резки пориви на вятъра и градушки от петък до събота сутринта в по-голямата част от страната, като времето се променя бързо и се очакват интензивни условия до събота.

Основните опасности в любимата за хиляди българи морска дестинация, са силни дъждове и гръмотевични бури, придружени в много райони от мощни локализирани ветрове, чести мълнии и възможност за локализирана градушка.

В петък оранжевите предупреждения обхващат регионите Пиерия, Иматия, Халкидики и Солун в централна Македония от късната сутрин до вечерта, пише Kathimerini.

Източна Тесалия, включително Лариса и Магнезия, е изправена пред оранжево предупреждение от обяд до нощта, а червено за крайбрежните води.

Споради и Евия, главно в централната и северната част, са под червено предупреждение от обяд. Източна Стерея, включително Атика, е изправена пред оранжево предупреждение следобед и вечерта.

Североизточните егейски острови Лемнос, Тасос и Самотраки получават оранжево предупреждение късно вечерта.