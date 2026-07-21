В разгара на летните страсти Стефан Вълдобрев и „Обичайни заподозрени“ ще ни припомнят защо през август е най-добре да си в Бургас. Остров Света Анастасия ви кани на концерт, в който забъркваме доказан летен коктейл – музика, танци и настроение без аналог.

На 8 август в 21:00 часа пускаме звездно осветление и ви очакваме. Концертът на групата бе разпродаден през Лято 2025, така че побързайте да сте част от историята.

Усмихнатите музиканти имат и специална изненада за публиката. Тази година абсолютният хит – песента „По-полека“, навършва 10 години от издаването. До сцената на остров Света Анастасия по време на концерта ще бъде поставена специална кутия. Всички присъстващи ще могат да пуснат в нея личните си истории и вдъхновения, свързани с песента. Нека те са написани на хартия и на ръка, за да носят лична емоция. А наградата, която ще бъде обявена в края на лятото, след като бъдат прочетени всички истории, е покана за вечеря с групата.

Морето ще е до бара, но ще пуснем „Хартиени лодки“, ще пеем „Свободен“ и ще търсим „Рай“ на островната сцена!

Билети:

Информационен туристически център - Часовника

Онлайн: Gotoburgas.com