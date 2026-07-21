Окръжната прокуратура в Бургас поиска днес да се наложи постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" за двамата данъчни- Николай Николов от Пловдив и Панайот Коюдерлиев от Бургас, заловени с подкуп в Черноморец. Те са обвинени затова, че при проверка са поискали рушвет от 300 евро от търговец, за да си затворят очите. Сумата, потвърди наблюдаващият прокурор Христо Колев, е била иззета от служебния автомобил на НАП, с който са пътували двамата. А по думите му дъбраните до момента доказателства подкрепят обвинението. Престоят технически експертизи на записите от видеонаблюдение, които ще бъдат приобщени към доказателствения материал по досъдебното производство.

Към момента двамата служители на приходната администрация са привлечени като обвиняеми по член 301 от Наказателния кодекс, който предвижда наказание до 6 години лишаване от свобода и глоба в размер до 5000 лева. Обвинението засега е работно и може да бъде утежнено, ако бъдат събрани доказателства, че лицата са заемали отговорно служебно положение. По думите на прокурора, предстои получаване на документи от НАП с точна информация за служебните функции на двамата.

Обвиняемите отричат обвиненията. Адвокатът им Петър Димитров заяви, че случаят прилича на постановка, тъй като за пръв път се случвало на служител, изпълнил задълженията си коректно, да бъде предлаган подкуп. Според него подзащитните му не са вземали никакви средства и в тях не е било открито нищо.

Защитата потвърди, че парите са били намерени под седалка в служебния автомобил на НАП, но обърна внимание на факта, че този автомобил се използва от множество служители, което поставя под въпрос пряката връзка между сумата и обвиняемите. Адвокатът не посочи каква точно е била намерената сума.

Димитров отхвърли и твърдението, че е ставало дума за белязани банкноти, като посочи, че за подобно маркиране е необходимо прилагането на специални разузнавателни средства, каквито според него не са били използвани в случая.

Очаква се решението на съда.