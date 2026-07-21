ИБ на БСП се обявява категорично против превръщането на страната ни в плацдарм за чужди военни операции, се казва в позиция на БСП относно разполагането на до 8 самолета на летище "Безмер".

Българската социалистическа партия последователно се противопоставя на войната като средство за решаване на международни спорове. Наш принцип е, че употребата на сила извън рамките на международното право не може и не бива да бъде подкрепяна по никакъв начин. Убедени сме, че трайните решения могат да бъдат постигнати единствено чрез дипломация и сътрудничество в рамките на легитимните международни организации.

Затова изразяваме несъгласие с проекта на решение, внесен от Министерския съвет в Народното събрание, за разрешаване пребиваването на територията на Република България на военнослужещи и авиационна техника от въоръжените сили на Съединените американски щати, които ще осигуряват подкрепа на американските операции в Близкия изток и призоваваме народните представители да го отхвърлят, се казва в позицията.

Обратното би означавало участие на страната ни във военен конфликт. Както отбелязахме в позицията на Изпълнителното бюро на БСП от 6 юни 2026 г., за нас е от първостепенно значение България да не бъде въвличана под каквато и да е форма във войни и да не се допускат рискове държавата ни да бъде разглеждана като обект на военни действия. Считаме това за основен приоритет на всяко българско правителство и за най-ясен израз на националния ни интерес, заявяват в закючение от БСП.

Вчера Министерският съвет предложи на Народното събрание да разреши пребиваването на територията на Република България на до 8 самолета КС-135, до 250 военнослужещи от въоръжените сили на САЩ с лично оръжие и боеприпаси, както и необходимото летищно оборудване.

Разполагането им на авиационна база "Безмер" е за периода 24 юли - 1 октомври 2026 г. Целта е осигуряване на подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток.

Предложението на правителството е в съответствие със Споразумението между Република България и САЩ за сътрудничество в областта на отбраната от 2006 г., съгласно което авиационна база "Безмер“ е определена за съоръжение за съвместно използване.

На 17 юли правителството е получило нота от американското посолство с искане за разполагане на самолетите цистерни.

От ГЕРБ и ДПС заявиха, че ще гласуват "за" даването на разрешение за тяхното разполагането, а от ДБ посочиха, че ще решат, след като от службите предоставят цялата информация по случая. От ПП също поискаха повече информация.

До 30 юни имаше американски самолети на летище "Васил Левски".