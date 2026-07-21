България може да се сдобие с единен билет, с който пътниците да пътуват с влак, автобус, кораб и самолет, но по проекта на новата наредба системата ще заработи най-рано след 12 месеца.

Проектонаредбата за информационните системи за обществения транспорт, пусната за обществено обсъждане, предвижда изграждането на национална система за единен превозен документ. Ако бъде одобрена от министъра на транспорта, тя влиза в сила от 31 август, а в следващите 12 месеца превозвачите трябва да подадат данните си, за да заработи единният билет. Водеща роля в новата схема е предвидена за железопътния транспорт.

Според текста, времето за прекачване между превозни средства не трябва да надвишава 15 минути. Отвеждащият транспорт трябва да тръгва не по-късно от 20 минути след пристигането на влака, а довеждащият да пристига поне 30 минути преди заминаването.

Системата ще осигурява обединено таксуване за целия маршрут и разпределяне на приходите между превозвачите, както и информация в реално време за разписания, закъснения и алтернативни връзки. Предвижда се данните за местоположението на автобуси, влакове, самолети и кораби да се обновяват на всеки 30 секунди, а прогнозите за пристигане и заминаване – на всяка минута.

До 1 януари 2027 г. Националната точка за достъп и интелигентната система за управление на транспорта трябва да разполагат с пълна информация за схеми, линии, разписания и тарифи. Задължени да предоставят данни са държавни институции, общини, управителят на железопътната инфраструктура, АПИ, летища, пристанища и всички превозвачи, включително операторите на паркинги.

Това е първата наредба по новоприетия Закон за обществен транспорт, който изисква тя да бъде готова в срок от 6 месеца от влизането му в сила.