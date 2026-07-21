Българският мъж е на челните места най-кратка продължителност на трудовия живот в Европейския съюз, показват данни на Евростат. Очакваната продължителност у нас е 34,6 години – трета най-ниска стойност след Румъния и Италия.

Старши икономистът в Институт „Отворено общество" Георги Ангелов коментира пред Нова тв, че показателят не е свързан с демографски фактори, а до около 80% се обяснява с особеностите на пазара на труда – кога хората влизат в него, колко често го напускат и кога се пенсионират.

По думите му у нас има голям дял млади хора, които нито учат, нито работят – 13,8%, което нарежда България на второ място по този показател в ЕС, само след Румъния. Ангелов посочи и че сивата икономика у нас включва предимно декларирани по-ниски доходи, а не укриване на цели работни места, затова не е основен фактор за статистиката. Според него у нас продължава ранното пенсиониране в определени сектори, а извън тях хора заобикалят системата през ТЕЛК и инвалидни пенсии.

Икономистът обърна внимание и на ниската заетост сред хората с увреждания и с по-ниско образование – под 27%, докато при завършилите висше образование тя е над 90%. По етнически групи данните на ОИСР сочат заетост от 22% сред ромите, 44% сред турската общност и 67% сред българската.

Ангелов посочи и че у нас работят едва 17% от пенсионерите – доста повече, отколкото в Румъния (2%) и Гърция (4%), но по-малко от Естония, където работи всеки втори пенсионер. Той призова за по-гъвкава заетост и повече възможности за почасова работа у нас.