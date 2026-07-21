Бургаският окръжен съд освободи под домашен арест с електронна гривна двамата данъчни- Николай Николов от Пловдив и Панайот Коюдерлиев от Бургас, които бяха заловени на 19 юли т.г. след получаване на 300 евро подкуп от търговец в Черноморец. Срещу служителите от приходната администрация са повдигнати обвинения по чл. член 301 от Наказателния кодекс, който предвижда наказание до 6 години лишаване от свобода и глоба в размер до 5000 лева. Прокуратурата поиска днес да им се наложи постоянен арест, но съдът отхвърли искането. Мотивите: двамата са установена самоличност, имат постоянен адрес и чисто съдебно минало. Освен това не заемат ръководни или управленски длъжности в структурите на Националната агенция по приходите.



Според съдът, основните доказателствени източници вече са приобщени в кориците на разследването, а сред тях и разпитите на полицейските служители, участвали в акцията по задържането на обвиняемите и търговеца, подал жалба срещу данъчните за рекет.