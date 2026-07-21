Wizz Air стартира днес нова директна линия между Бургас и полския град Радом, с полети два пъти седмично – във вторник и събота – през летния сезон.

Маршрутът е насочен както към полски туристи, планиращи почивка на Черноморието, така и към български пътници, желаещи да посетят Централна Полша. Радом се намира в област Мазовия и е известен с авиошоуто Radom Air Show, историческия си център, катедралата „Св. Богородица" и центъра за съвременно изкуство „Електровня". Градът е удобна отправна точка и за посещения във Варшава.

От Wizz Air посочиха, че новият маршрут ще улесни пътуванията между двете страни. Билети се предлагат през сайта и приложението на авиокомпанията.