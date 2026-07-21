Националното външно оценяване по български език и литература в 10. клас ще включва задачи и по история и цивилизации, и по философия, показват предложени от Министерството на образованието и науката проекти на заповеди. За разлика от него, изпитите за седмокласниците остават без промяна, а форматът на държавните зрелостни изпити също няма да се променя.

Според проекта, тестът по БЕЛ ще съдържа общо 22 задачи, от които 18 ще проверяват знания по български език и литература, а 4 ще бъдат насочени към история и философия. Времето за работа се увеличава от 90 на 120 минути, с което изпитът се изравнява по продължителност с теста по математика, който вече включва и въпроси, свързани с природните науки.

От МОН посочват, че промяната е поредна стъпка в постепенното обновяване на националните външни оценявания, като целта е учениците да изграждат по-широка основа от знания, да развиват аналитично мислене и умения за работа с текст, вместо да наблягат единствено на предметно ограничени знания.

Тази учебна година десетокласниците за пръв път решаваха математически тест с интегрирани въпроси по биология, химия, физика и география. Догодина форматът остава, но задачите намаляват от 18 на 16, като чисто математическите ще бъдат 10.

Изпитите за 10. клас ще се проведат в същите дни като тези за седмокласниците – 16 и 18 юни, обявени за неучебни. За разлика от миналогодишния опит за въвеждане на интегрирани въпроси в изпита по математика за седмокласниците, отменен заради недоволство сред родителите, промяната за 10. клас се очаква да мине безпроблемно, тъй като резултатите от нея нямат почти никакво значение за по-нататъшния път на учениците.

Държавните зрелостни изпити и националното външно оценяване в 4. и 7. клас остават без промени. Матурата по български език и литература ще се проведе на 19 май, а допълнителната – на 21 май, докато оценяването за четвъртокласниците е насрочено за 3 и 4 юни.