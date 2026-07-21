Община Бургас да окаже финансова подкрепа за създаването на пълнометражния игрален филм „Стоичков – Имало едно време в България", посветен на живота и кариерата на легендарната осмица на българския футбол, предлага кметът Димитър Николов. Градоначалникът вече е внесъл докладна записка до Общинския съвет с предложение за отпускане на 60 000 евро, което ще бъде бъде разгледано на следващото заседание на местния парламент.

Продукцията е дело на консорциум „8 филм", а сред творческия екип са режисьорът Мартин Макариев, продуцентът Александър Сано, журналистът Владимир Памуков и сценаристът Георги Ангелов.



Филмът ще носи заглавието „Stoichkov – Against All Odds". Според създателите му, лентата няма да проследи целия житейски път на футболния идол, а ще се фокусира върху най-силните му години, като изведе на преден план характера и духа зад успеха на магьосникьосника на терена.

Снимките се очаква да се проведат в периода юли-август 2026 г., а част от тях ще преминат и в Бургас, в рамките на около 14 дни, с екип от над 170 души.



Освен в Бургас, като снимачни локации са предвидени Пловдив, София, Стара Загора, Несебър, както и Барселона, град, тясно свързан с кариерата на голмайстора. Сред международните партньори на проекта са американското студио Cloud9 Studios и Община Барселона.

Подготовката на продукцията вече е в ход, а наскоро екипът обяви национален кастинг за футболисти на възраст между 18 и 30 години, които да пресъздадат емблематичните мачове на България от Световното първенство по футбол в САЩ през 1994 г.. Сред тях и двубоите срещу Нигерия, Гърция, Аржентина, Мексико и Германия.

Димитър Николов предлага средствата от общинския бюджет ще бъдат насочени изцяло към реализацията на снимачния процес в Бургас, като се очаква това да донесе икономически ползи за местния бизнес чрез ангажиране на хотели, ресторанти и транспортни услуги. Проектът предвижда и възможност за участие на студенти и млади творци от сферата на киното чрез статистически роли и други форми на съдействие. За Бургас участието в проекта е шанс градът да бъде показан пред широка международна публика като част от историята на един от най-разпознаваемите българи по света.

Премиерата на филма се очаква през есента на 2027 г. Лентата ще бъде излъчвана в кина, телевизии международни фестивали и стрийминг платформи.





