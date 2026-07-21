Днес слънцето ще преобладава в сутрешните часове, но с напредването на деня атмосферата отново ще стане нестабилна. Следобед и вечерта ще се развият гръмотевични бури, които ще бъдат по-многобройни в Западна и Централна България. На отделни места и в Североизточна България, валежите ще бъдат значителни по количество, придружени от

силни пориви на вятъра и градушки

По-суха ще остане обстановката в Северозападна България, където вероятността за валежи е значително по-малка.

Максималните температури ще достигнат между 30° и 35°, а вятърът постепенно ще се ориентира от север-северозапад и ще бъде слаб до умерен.

В София краткотраен дъжд

В София денят ще започне със слънчево време и бързо повишение на температурите. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, като в следобедните и вечерните часове има вероятност за краткотраен дъжд и гръмотевици. Не са изключени локално по-интензивни валежи, особено в южните и западните квартали на столицата и по склоновете на Витоша.

Максималната температура ще бъде около 30°, което ще направи деня топъл и сравнително задушен преди развитието на бурите.

В планините гръмотевични бури

В планинските райони условията ще бъдат най-благоприятни за развитие на мощни гръмотевични клетки. След обяд над Рило-Родопската област, Западна и Централна Стара планина ще се развива значителна купесто-дъждовна облачност. Очакват се силни краткотрайни валежи, гръмотевични бури и условия за градушки.

По високите части ще духа умерен до силен запад-северозападен вятър. Температурите ще бъдат около 24° на 1200 метра и около 17° на 2000 метра.

По Черноморието дъжд следобед

По Северното Черноморие още преди обяд облачността постепенно ще се увеличава, а следобед над почти цялото крайбрежие ще се развият гръмотевични бури. На много места ще превали интензивно, като има условия и за дребни градушки.

По Южното Черноморие валежите ще бъдат значително по-малко, а по крайните южни райони е възможно времето да остане почти сухо.

Максималните температури ще бъдат между 27° и 33°, температурата на морската вода ще достига около 25°C, а по Северното Черноморие ще остане около 22-23°. Морето ще бъде с вълнение около 2 бала.