Агенция „Пътна инфраструктура“ въвежда временни ограничения за камиони над 12 тона по автомагистралите „Тракия“ и „Струма“, както и през Кресненското дефиле, в петък, 17 юли, и неделя, 19 юли. Целта- да се намали риска от катастрофи и да улесни лятното пътуване,

Забраната за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона в двете посоки ще действа по АМ „Тракия“, по АМ „Струма“, както и по път I-1 през Кресненското дефиле, в отсечката между възел „Симитли“ при 376-ия километър и възел „Кресна“ на АМ „Струма“ при 402-рия километър. В петък ограничението ще важи от 16:00 до 23:00 часа, а в неделя – от 15:30 до 22:00 часа.

От АПИ обясняват, че целта на мярката е да се ограничат предпоставките за пътни инциденти, причинени от неправилно изпреварване, както и да се избегне струпването на колони от тежкотоварни камиони в пиковите часове, когато трафикът към Черноморието е най-интензивен.

За шофьорите на камиони над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, е предвиден обходен маршрут по Подбалканския път I-6. За посока ГКПП „Кулата“ алтернативата минава по път II-19 през Симитли и Гоце Делчев, оттам по път III-198 до Кулата през село Чучулигово, откъдето трасето отново се влива в път I-1.

Ограничението не се отнася за автобуси за обществен превоз на пътници, за превозни средства с опасни товари по системата ADR, за превоз на живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари с температурен режим, както и за екарисажни камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми.

За по-безопасно преминаване към Банско и другите туристически комплекси в района ще бъде въведено и реверсивно движение в участъка при Симитли. В петък посоката към Кулата ще разполага с две ленти, а към София – с една, докато в неделя разпределението ще бъде обратно, с две ленти към София и една към Кулата. От АПИ уточняват, че при необходимост подобна мярка може да бъде въведена и в други почивни дни, в зависимост от интензивността на трафика.

На сайтовете на АПИ и на Националното тол управление е достъпна интерактивна карта, показваща в реално време броя на преминалите автомобили по пътищата през последните 15 минути и последния час, както и общата натовареност на трафика по отделни участъци.

От агенцията призовават шофьорите да бъдат внимателни, да спазват ограниченията на скоростта, да избягват рискови изпреварвания и да не използват аварийните ленти за по-бързо придвижване при натоварен трафик, тъй като това би попречило на достъпа на превозни средства със специален режим на движение в случай на инцидент.