Летище Бургас официално застана зад стремежа на морския град да приеме „Евровизия 2027". И изрази увереност че градът притежава нужните качества да бъде достоен домакин на конкурса.



Фактът, че Бургас остана сред двамата финални кандидати за организирането на едно от най-гледаните музикални събития в света, е силно признание за туристическия и културен потенциал на града.

От аеропорта споделят вълнението си от перспективата България отново да привлече вниманието на милиони зрители по света. А като основен въздушен център за Южното Черноморие, летището обяви, че разполага с достатъчна инфраструктура, капацитет и международни връзки, за да поеме организацията на събитие с подобни мащаби.

В момента Летище Бургас поддържа над 70 директни дестинации, а именно в периода, когато обичайно се провежда конкурсът, въздушната свързаност на града достига ниво, сравнимо с водещи европейски дестинации. Според представените данни, тя дори изпреварва свързаността, с която са разполагали по-ранни домакини на „Евровизия", сред които Малмьо и Ротердам.

Летището има технически възможности да обработва до 21 полета на час и да приема около 50 000 пътници на денонощие. Това му позволява да посрещне участници, официални делегации, журналисти и гости от цяла Европа. Именно тази организационна готовност се смята за решаващ фактор при провеждането на мащабни международни прояви, изискващи прецизна логистика.

В подкрепа на кандидатурата летището работи заедно с Община Бургас и всички ангажирани институции. Международният опит на оператора „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД в управлението на летищна инфраструктура и в обслужването на мащабни събития се сочи като допълнителен коз в общите усилия на града за силна и убедителна кандидатура.





