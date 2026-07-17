Продължилият с години ремонт на Дюлинския проход ще приключи до средата на следващата година. Това обяви регионалният министър Иван Шишков по време на парламентарния контрол.

"Ремонтните дейности ще бъдат възстановени, но ще са съобразени с летния сезон, прогнозният срок за качественото изпълнение на ремонта е средата на 2027 г. Може за следващия туристически сезон този път да функционира", обясни Шишков.

Ремонтът започна преди три години, но беше спрян. Обяснението - ненанесени в проекта оптични кабели. Наложило се е да бъде препроектиран участък от 31 километра.

"Аз съм си давал сметката, че в проектната част на строителния процес трябва да има промени, така че да имаме качествени проекти. Назад във времето именно качественото проектиране е било неглижирано", обясни Шишков.

Заради ремонта достъпът до несебърските села Козница и Паницово е почти ограничен. На места проблемът вече не е само на път към селата, а и пред домовете на хората, заради разкопани улици и опасни дупки. Докато трае ремонтът, пътят официално е затворен за движение. Обходният маршрут е по пътя Бургас – Варна, през Обзор.

Министър Шишков коментира и нарушения на служител на кадастъра, който незаконно е вписал обект в областта Баба Алино. Именно за да не се допускат подобни неща и в бъдеще, ще бъде променена наредбата, по която се правят кадастрални промени.