Един от най-разпознаваемите и необичайни товарни самолети в света кацна на летището в Бургас. Airbus Beluga ST е за първи път е на българска земя, съобщиха от аеропорта във фейсбук страницата си.



Beluga ST е разработен на базата на Airbus A300, като фюзелажът му е специално модифициран за превоз на извънгабаритни товари.



Самолетът е създаден от Airbus, за да транспортира големи самолетни компоненти между производствените бази на компанията в различни европейски държави като от този емблематичен модел са произведени едва пет самолета.



Самолетът е кръстен Beluga заради приликата си с белугата – бял кит с характерно закръглено чело. Дълъг е 56,15 м, с размах на крилете 44,84 м. Максималният полезен товар на самолета е 40-47 тона. Развива около 750-780 км/ч и може да измине около 2800 км с максимален товар. Необичайният му вид е заради големия товарен отсек. За да се освободи място за него, кабината на пилотите е разположена ниско отпред. Носът на самолета се отваря нагоре, което позволява товаренето на извънгабаритни товари. В света са произведени пет такива самолета. Днес постепенно е заменен от по-големия Beluga XL, който е базиран на Airbus A330.