Четири тежки нарушения, извършени от водачи на товарни автомобили, са установени вчера по време на специализирана полицейска операция по метода на „Широкообхватния контрол“. В акцията участваха служители на полицията, представители на Агенция „Пътна инфраструктура“, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Митница – Перник, ТОЛ управлението и Инспекцията по труда.

От проверените товарни автомобила при четири е установена повреда на скоростния ограничител. Констатирано е, че водачите са се движили с превишена скорост както по автомагистрала, така и извън населени места. Вместо разрешените до 80 км/ч в населени места и до 100 км/ч на автомагистрали, камионите са били засечени да се движат с около 120 км/ч.

Предстои сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР – Перник да извърши проверки на пунктовете, в които тези превозни средства са преминали годишен технически преглед. При установени нарушения ще бъдат предприети действия съгласно закона.

По време на операцията служители на ТОЛ управлението са съставили шест акта за неплатени пътни такси, два от които са на чуждестранни водачи. Освен това са заплатени десет компенсаторни такси за вече извършени нарушения.

Общо в рамките на акцията са проверени 41 автомобила и 44 лица. Служителите на ОДМВР – Перник са установили осем нарушения, за които са съставени три акта и пет фиша. Нарушенията включват непреминат годишен технически преглед, използване на мобилен телефон по време на движение и неизползване на обезопасителен колан. Едно моторно превозно средство е спряно от движение заради техническа неизправност.

От полицията съобщават, че засиленият контрол по пътищата на област Перник ще продължи и през следващите дни с цел ограничаване на нарушенията и повишаване безопасността на движението.