„Изключително доволна съм от това, което видях до момента, по-спокойна съм за суверенитета на морската ни граница и Черно море". Това заяви президентът Илияна Йотова на борда на фрегатата „Дръзки", докато наблюдаваше епизоди от военноморското учение с международно участие „Бриз 2026".

Държавният глава посочи, че в ситуация, в която само на няколкостотин километра се водят бойни действия, българските военни остават на своя пост и им благодари. Йотова определи учението като изключително важно на фона на войната в Черноморския регион.

По думите ѝ, България трябва да ускори инвестициите в отбраната, включително във Военноморските сили, тъй като модернизацията на техниката остава недостатъчна въпреки предприетите стъпки за придобиване на нови способности.

Командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов съобщи, че по време на „Бриз 2026" са изпълнени всички планирани задачи, а участниците са отработили съвместни действия със съюзнически сили по стандартите на НАТО.

В Бургаския залив бяха демонстрирани реални сценарии, сред които овладяване на пожар на кораб, реакция при инцидент с търговски съд, отразяване на атака от въздуха и действия срещу подводница, съобщиха от Министерството на отбраната.

В учението участват кораби, самолети, безпилотни подводни апарати, водолазни екипи и щабни офицери от военноморските сили на България, Албания, Грузия, Гърция, Италия, Полша, Румъния, САЩ, Турция и Франция. Включени са също формирования от Съвместното командване на силите, Съвместното командване за специални операции, Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военна академия „Г. С. Раковски", ВВМУ „Н. Й. Вапцаров", както и корабите от Противоминната група в Черно море.