44-годишен мъж е починал, след като е бил задържан при полицейска акция срещу разпространението на наркотици във Варна.

Акцията е проведена на 16 юли 2026 г. от ОДМВР Варна, след сигнал за търговия с наркотици. При претърсване в дома на разследвания 48-годишен мъж са открити и иззети наркотични вещества, включително фентанил. По случая е образувано производство за държане на наркотици с цел разпространение.

По време на операцията са задържани и няколко лица, заподозрени, че са купували наркотици от разследвания мъж. При задържането на едно от тях, 44-годишен мъж, здравословното му състояние внезапно се влошило. Пристигналият екип на Спешна помощ е могъл само да констатира смъртта му.

От прокуратурата съобщават, че предстоят експертизи за установяване на точната причина за смъртта, а паралелно ще бъде проверена и законосъобразността на полицейските действия. Разследването е възложено на следовател от Окръжния следствен отдел, а от полицията декларират, че ще осигурят пълно съдействие.

Миналата година 36-годишният Явор Георгиев почина след арест във Варна. Тогава близките му настояваха, че срещу него е било упражнено полицейско насилие.